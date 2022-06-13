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Kozmetik fabrikasındaki ham madde deposunda patlama

Diyarbakır OSB’de bulunan kozmetik fabrikasına ait ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle önce patlama meydana geldi. Ardından kimyasal maddeler alev alması nedeniyle yangın çıktı.

Ekleme: 13.06.2022 - 16:39 Güncelleme: 13.06.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Kozmetik fabrikasındaki ham madde deposunda patlama
Diyarbakır OSB'de bulunan kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle önce patlama meydana geldi.Kimyasal maddeler alev alması nedeniyle yangın çıktı. Alevlerle birlikte siyah dumanlar gökyüzüne kaplarken, 500 çalışanı olan fabrikada çalışanlar korku ve panik içerinde binayı terk etti.

Alevlerin fabrikanın ana deposuna sıçrama olasılığı üzerine çalışanlar ve diğer fabrika işçileri depodaki malzemeleri dışarı taşıdı. Yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleride müdahale bulundu. Bölgede sızıntı nedeniyle maske takılması istenirken, çalmak kullanılmaması uyarı yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen çok sayıda fabrika çalışanı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Su, fabrikanın ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Çalışanlardan bir kısmı dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız'a vali Su geçmiş olsun dileğinde bulundu. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sıradında fabrika işçisi bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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