KIA EV6 Türkiye'de resmen satışta: Fiyatıyla şoke etti

Ülkemizdeki elektrikli otomobil çeşitliliği artıyor. Son olarak Kia EV6 da pazardaki elektrikli araçlar arasında yerini aldı.Haziran dönemiyle birlikte resmi fiyat listelerine dahil olan otomobil, şimdilik tek versiyon üzerinden tercih edilebiliyor.KIA EV6 FİYATI KAÇ TL?022 Kia EV6 Türkiye fiyatı 2.069.900 TL olarak açıklandı. Otomobilin vergiler hariç fiyatı 1.1 milyon TL civarında.Yüksek performanslı GT modelinde 406 kilometrelik net menzil verisi paylaşan Kia, menzile daha çok odaklanan GT-Line içinse 506 kilometrelik menzil kullanıcıları bekliyor.585 PS güç ve 760 Nm torka sahip olan bu versiyon 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor.KIA EV6, ayrıca Hyundai Ioniq 5'te olduğu gibi 'power export' özelliğine sahip.Yani araç, elektrikli scooter'lar vb. elektrikli aletleri şarj etmek için bir şarj cihazı olarak kullanılabiliyor.Aracın bünyesinde, soğuk havalarda düşen menzili artırabilmek için ısı pompası da yer alıyor.KIA, aracın bu ısı pompası sayesinde -7 derecelik sıcaklıkta, 25 derecelik sıcaklıkta ulaşabileceği menzilin %80'ine ulaşabildiğini belirtiyor.KIA EV6'nın en üst seviye versiyonunda çift elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş sistemi görülüyor. 2 adet elektrik motoru toplamda 585 beygir güç ile 740 Nm tork üretiyor.Bu değerler de böylesine bir kompakt crossover için harika görünüyor. KIA, bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresini de 3.5 saniye olarak açıklıyor.Maksimum hız değeri ise 260 km/s olarak açıklanıyor.Elektrikli otomobillerde maksimum hız değerlerinin genellikle düşük olduğu göz önüne alınırsa, KIA EV6 GT'nin bu değerinin gayet iyi olduğu da görülüyor.İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ58 kWh batarya170 beygir güç ve 350 Nm tork6.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiÇift elektrik motoru (4 tekerden çekiş)DC hızlı şarj ile %10-%80 şarj süresi 18 dakika4.5 dakikada 100 km menzil kazanma1.600 kg römork çekme kapasitesi3.6 kW'a kadar diğer cihazları şarj edebilme özelliğiStandart EV6'nın boyutla4.680 mm uzunluk1.880 mm genişlik1.550 mm yükseklik2.900 mm aks mesafesi(EV6 GT ve GT Line'da 15 mm daha fazla uzunluk, 10 mm daha fazla genişlik)520 litre bagaj hacmi (Koltuklar yatırılınca 1.300 litre)