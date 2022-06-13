KIA EV6 Türkiye'de resmen satışta: Fiyatıyla şoke etti
Bir çok ödülün sahibi Kia EV6, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Kia, tamamen elektrikli modeli EV6'yı Türkiye'de satışa sundu. Peki 2022 Kia EV6 ne kadar? İşte GT-Line donanım seviyesi ve 325 PS 4x4 versiyonla gelen Kia EV6'nın fiyatı ve özellikleri...
Ülkemizdeki elektrikli otomobil çeşitliliği artıyor. Son olarak Kia EV6 da pazardaki elektrikli araçlar arasında yerini aldı.
Haziran dönemiyle birlikte resmi fiyat listelerine dahil olan otomobil, şimdilik tek versiyon üzerinden tercih edilebiliyor.
KIA EV6 FİYATI KAÇ TL?
022 Kia EV6 Türkiye fiyatı 2.069.900 TL olarak açıklandı. Otomobilin vergiler hariç fiyatı 1.1 milyon TL civarında.
Yüksek performanslı GT modelinde 406 kilometrelik net menzil verisi paylaşan Kia, menzile daha çok odaklanan GT-Line içinse 506 kilometrelik menzil kullanıcıları bekliyor.
585 PS güç ve 760 Nm torka sahip olan bu versiyon 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor.
KIA EV6, ayrıca Hyundai Ioniq 5'te olduğu gibi 'power export' özelliğine sahip.
Yani araç, elektrikli scooter'lar vb. elektrikli aletleri şarj etmek için bir şarj cihazı olarak kullanılabiliyor.
Aracın bünyesinde, soğuk havalarda düşen menzili artırabilmek için ısı pompası da yer alıyor.
KIA, aracın bu ısı pompası sayesinde -7 derecelik sıcaklıkta, 25 derecelik sıcaklıkta ulaşabileceği menzilin %80'ine ulaşabildiğini belirtiyor.
KIA EV6'nın en üst seviye versiyonunda çift elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş sistemi görülüyor. 2 adet elektrik motoru toplamda 585 beygir güç ile 740 Nm tork üretiyor.
Bu değerler de böylesine bir kompakt crossover için harika görünüyor. KIA, bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresini de 3.5 saniye olarak açıklıyor.
Maksimum hız değeri ise 260 km/s olarak açıklanıyor.
Elektrikli otomobillerde maksimum hız değerlerinin genellikle düşük olduğu göz önüne alınırsa, KIA EV6 GT'nin bu değerinin gayet iyi olduğu da görülüyor.
İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
58 kWh batarya
170 beygir güç ve 350 Nm tork
6.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi
Çift elektrik motoru (4 tekerden çekiş)
DC hızlı şarj ile %10-%80 şarj süresi 18 dakika
4.5 dakikada 100 km menzil kazanma
1.600 kg römork çekme kapasitesi
3.6 kW'a kadar diğer cihazları şarj edebilme özelliği
Standart EV6'nın boyutla
4.680 mm uzunluk
1.880 mm genişlik
1.550 mm yükseklik
2.900 mm aks mesafesi
(EV6 GT ve GT Line'da 15 mm daha fazla uzunluk, 10 mm daha fazla genişlik)
520 litre bagaj hacmi (Koltuklar yatırılınca 1.300 litre)