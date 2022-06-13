İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde kalkıştan yarım saat sonra Cusna Dağı eteklerindeki Lama Nehri kıyısına düştüğü belirlenen ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin olduğu helikopter günlerdir gündemi meşgul ediyor. Türkiye'yi yasa boğan kaza ile ilgili çeşitli spekülasyonlar mevcut.Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilotun cesetlerine ulaşıldı.Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti.Havacılık Uzmanı ve Pilot Stefano Ovi, İtalyan medyasına verdiği demeçte, 'Kazanın sebebini bulabilmek için kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmamız gerekiyor.1. NİÇİN ROTADAN UZAKTA?Helikopterin niçin rotadan uzakta olduğunu da değerlendiren Ovi, pilotun kötü hava şartlarından kaçmak için daha uygun bir yer aramasına bağlı olarak rotadan çıkmış olabileceğini söyledi.2. NİYE UYARI SİSTEMLERİ ÇALIŞMADI?Öte yandan bir başka ilginç şey ise helikopterin düşüş sırasında hiçbir alarmının ya da uyarı sisteminin çalışmaması. Bu konuda incelemeler devam ediyor ve karakutu son cevabı verecek.3. YILDIRIM MI ÇARPTI?Bir başka iddia ise helikoptere yıldırım çarpmış olabilme ihtimali. Helikopterin pilot Corrada Levorin'in arkadaşı Igor Caboni, 'Bir anda tüm gücün gitmesi ve iletişimin kesilmesinin nedeni yıldırım olabilir' dedi.Yerel basında çıkan haberlere göre korkunç kazada yaşamını yitirenlerde ksımi yanma olduğunu yazdı. Haberlerde, 'Helikopterin düşmesi sonucunda çıkan yangın yolcular ve pilot için ölümcül olmuş olabilir. Ancak diğer olasılıklarla ilgili de incelemeler devam ediyor' dedi.Helikopter pilotu Levorin'in kız arkadaşı ise sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, 'Senin uçma aşkın seni benden aldı. Corrado bir uzmandı ve fırtınadan nasıl kaçacağını çok iyi biliyordu' dedi.