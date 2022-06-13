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İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu. Enkazı bulunan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Helikopterde bulunan Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, İtalyan medyası ise yaşananların kaza mı yoksa sabotaj mı olup olmadığını üzerinde duruyor. İtalya basınına demeç veren uzmanların ise üzerinde durduğu 3 soru var.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?
Ekleme: 13.06.2022 - 12:27 Güncelleme: 13.06.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?
İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde kalkıştan yarım saat sonra Cusna Dağı eteklerindeki Lama Nehri kıyısına düştüğü belirlenen ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin olduğu helikopter günlerdir gündemi meşgul ediyor. Türkiye'yi yasa boğan kaza ile ilgili çeşitli spekülasyonlar mevcut.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilotun cesetlerine ulaşıldı.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

Havacılık Uzmanı ve Pilot Stefano Ovi, İtalyan medyasına verdiği demeçte, 'Kazanın sebebini bulabilmek için kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmamız gerekiyor.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

1. NİÇİN ROTADAN UZAKTA?

Helikopterin niçin rotadan uzakta olduğunu da değerlendiren Ovi, pilotun kötü hava şartlarından kaçmak için daha uygun bir yer aramasına bağlı olarak rotadan çıkmış olabileceğini söyledi.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

2. NİYE UYARI SİSTEMLERİ ÇALIŞMADI?

Öte yandan bir başka ilginç şey ise helikopterin düşüş sırasında hiçbir alarmının ya da uyarı sisteminin çalışmaması. Bu konuda incelemeler devam ediyor ve karakutu son cevabı verecek.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

3. YILDIRIM MI ÇARPTI?

Bir başka iddia ise helikoptere yıldırım çarpmış olabilme ihtimali. Helikopterin pilot Corrada Levorin'in arkadaşı Igor Caboni, 'Bir anda tüm gücün gitmesi ve iletişimin kesilmesinin nedeni yıldırım olabilir' dedi.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

Yerel basında çıkan haberlere göre korkunç kazada yaşamını yitirenlerde ksımi yanma olduğunu yazdı. Haberlerde, 'Helikopterin düşmesi sonucunda çıkan yangın yolcular ve pilot için ölümcül olmuş olabilir. Ancak diğer olasılıklarla ilgili de incelemeler devam ediyor' dedi.

İtalya'daki helikopter kazasında 4 Türk yaşamını yitirmişti! Şüpheler artıyor! Kaza mı sabotaj mı?

Helikopter pilotu Levorin'in kız arkadaşı ise sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, 'Senin uçma aşkın seni benden aldı. Corrado bir uzmandı ve fırtınadan nasıl kaçacağını çok iyi biliyordu' dedi.
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