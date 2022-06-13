İstanbul'da mini etekli hırsız şoku! Genç kadın bakın nasıl yakalandı!

İstanbul Kağıthane'de İranlı iş adamının evine giren hırsızlar 500 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar nakit parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızı gözaltına aldı. Hırsızların lüks rezidansa giriş çıkış anları ise kameralara yansıdı. Polis kadın hırsızı bacağındaki dövmesinden deşifre etti. Şüphelilerin ikisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de lüks rezidansta ikamet eden İranlı iş adamı Muhammed H.F. isimli şahsın evine giren hırsızlar evdeki 500 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar nakit parayı alıp kayıplara karıştı.Şühelilerin lüks sitenin güvenliğine kendilerini şahsın arkadaşıymış gibi tanıtıp geçiş yaptıkları öne sürülürken o anlara dair kamera görüntüleri de ortaya çıktı.DÖVMESİ ELE VERDİHırsızlar kendi dairelerine girer gibi içeri girip evdeki değerli eşyaları çaldılar.İş adamının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kamera görüntülerindeki şahıslardan kadın olanın bacağındaki dövme dikkat çekti.Polis dövmeli hırsızın peşine düştü.Beyoğlu'nda gözaltına alınan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.