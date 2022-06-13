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İstanbul'da inanılmaz olay: Hırsız diye dövdüğü kişi komşusu çıktı! Gerçek herkesi şaşırttı!

Akılalmaz olay İstanbul Bayrampaşa'daki bir apartmanda yaşandı... Ali Dikmen isimli vatandaş, binadan inen bir genci hırsız sanıp dövmeye başladı. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Dövdüğü kişi bakın kim çıktı...

İstanbul'da inanılmaz olay: Hırsız diye dövdüğü kişi komşusu çıktı! Gerçek herkesi şaşırttı!
Ekleme: 13.06.2022 - 14:13 Güncelleme: 13.06.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da inanılmaz olay: Hırsız diye dövdüğü kişi komşusu çıktı! Gerçek herkesi şaşırttı!
İnanılmaz olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir genci ailesi dışarı çıkmaması için eve kilitledi.

Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi.

O esnada ses üzerine apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.

Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı.

Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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