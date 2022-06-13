İngiltere'de son 72 yılın en büyük krizi!

Ülkenin önde gelen iş grubu İngilizlerin 1950'lerden bu yana mali açıdan en büyük sıkıntıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve ülkenin resesyonun eşiğinde olduğunu söyledi.

İngiltere'de iş dünyasının güveni azalmaya başladı. İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), ülkenin durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.



Genel Müdür Tony Danker şunları söyledi:



"Ülke bir çıkmazın eşiğinde dururken haftalarca siyaset yaptık. Güven tesis etmek için şimdi harekete geçmeliyiz."



Danker sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yükselen maliyetlerle uğraşan işletmeler ve masaya yemek koyma konusunda endişe duyan düşük gelirli insanlar için bu zamanlar zor."



Yatırım yapan işletmelerin vergilerinin kesilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.