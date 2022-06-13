Erdoğan'ın 'Şaka yapmıyorum' çıkışını yorumlayan Yunan sunucu 'Bu bir savaş tehdidinin ötesinde' diyerek Türk donanmasının gücünü anlattı

Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını devam ettiriyor. Türkiye’nin kendisi için Ege’de bir tehdit unsuru olduğunu öne süren Yunanistan, adaların silahsızlandırılması statüsünün korunmasına yönelik tüm taleplere provokasyonla yanıt veriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet etti. Yunanistan'ı net bir dille uyaran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:"Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel"YUNANİSTAN'DA GÜNDEM TÜRKİYECumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandıran Yunanistan'a uyarısı, Yunanistan televizyonlarında bir numaralı gündem oldu.Yunan bir gazeteci Efes 2022 tatbikatını masaya yatırarak "Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde" çıkarımında bulundu."ERDOĞAN AÇIKÇA ADALARI ALMAYA GELECEĞİNİ SÖYLÜYOR"Yunan gazeteci şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan'ın tüm bunları söylemek için sahneyi ayarladığını biliyorduk ve çok ağır şeyler söyledi. Bu artık bir savaş tehdidi değil. Doğrudan Yunanistan'dan, Yunan adalarından bahsediyor. Bizden onları donatmayı bırakmamızı istiyor ve açıkça adaları almaya geleceğini söylüyor. Bunların söylediği sıradan parti sözcüsü sayın Çelik bir açıklama yaptı. Çelik, Türklerin her operasyonda kullandığı bir sloganı kullandı. Yunanistan hakkında kastettiklerini gösterdi. Çelik'in sloganı 'Bir gece ansızın geleceğiz' idi. 'Bir gece ansızın geleceğiz' sözüne cevabımız sanırım 'Bekliyoruz' olmalı." Yunan gazeteci ve konuğu Efes 2022 tatbikatı ışığında Türk donanmasını mercek altına aldı.