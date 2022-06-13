CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı

İstanbul Kadıköy'de HDP'li millet vekillerinin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı. HDP milletvekili Saliha Aydemir ise boşluktan faydalanarak polis memuruna yumruk attı.CHP HDP'YE KALKAN OLDU!Toplumun her kesiminden tepki çeken skandal olayın ardından CHP'den nasıl bir açıklama geleceği merak konusu olmuştu. CHP yine şaşırtmadı ve HDP'ye kalkan oldu.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Kadıköy'de yaşanan olaylara değindi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları görmezden gelen Faik Öztrak, polis memuruna yumruk atan HDP'li milletvekili Saliha Aydemir'i kınamak yerine "Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." ifadelerini kullanmakla yetindiÖztrak, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimizi kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."