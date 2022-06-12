Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Ankara'da yaşanan yoğun sel sonrası İçişleri bakanı Süleyman Soylu bizzat olay yerindeydi.Soylu'nun CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fotoğrafta Soylu'nun ayağında ıslak çizmelerle sahadan dönmüş olduğu görülüyordu. CHP'li Yavaş ise takım elbiseli sıcak odasında Soylu'yu bekliyordu. Mansur Yavaş'ın sel, hortum felaketi yaşanan bu akşam dahi halktan uzak olması sosyal medyada tepki topladı.Gelen tepkilerden bazıları şu şekiklde;"Ankara halkı 2019 yılında Millete hizmetkâr olacak kadrolar yerine Millete tepeden bakan efendileri tercih ettiler.""Belediye Başkanlığını Soylu yapıyor, diğeri de misafir""Biri ayakları suyun içinde halkın yanında diğeri de Takım elbiseyle gelmiş ayağında ayakkabı göstermelik orada""Devlet görevde Mansur tatilde. İyiki varsın""Bence Mansur Yavaşı ziyadesiyle şımartmış İçişleri bakanımız o çizmeleri ona giydirip sokaklara salması gerek o kifayetsizi...""Ankara'yı sel basmış, kim bakan, kim belediye başkanı? Kimi çalışmaktan reklamını yapamaz, kimileri de, yapmadıkları işin reklamını yapar..Helâl olsun Sayın Bakanım Soylu.Yarıya kadar Islanmış.Ayağinda çizmelerle.""Çalışan ile çalışmayanin kanıtı. Ayakların baş olması durumu."