Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'İHRACATIMIZI 243 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK''İş insanlarımızı gönülden tebrik eidyorum. Az önce ödülleri takdim edilmiş tüm firmalara, bundan sonra da bu süreci başarılarla devam ettirmesini diliyorum. Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşaallah her geçen ay bu oranı dahatürkiye da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir.Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yaıtırım, istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.Bu başarıyı daha da ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız.Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı gibi yöntemlerle üretimini artırmak isteyen herkesie destek olacağız.'ÜRETİM VE İHRACAT YOLUNDA ADIM ATAN HERKESİN YANINDAYIZ'Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Aksini iddia edenler farklı niyetlere sahiptirler. Üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız. Siz yeter ki planınızı ve projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunlkarı birlikte çözeriz.Dünyanın dört bir yanında faaliyet göstren 100 bin ihracatçımızın her birini aynı zamanda gönüllü diplomatik elçimiz olarak görüyoruz. Sizlerin azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz.Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline hep birlikjte getireceğiz. İşte o zaman büyük ve güçlü Türkye'nin inşasında daha üst bri safhaya geçmiş olacağız.2023 hedeflerimizi ilk söylediğimizde birileri bize dudak bükerek bakmıştı. Yaşadığımız onca hadiseye, maruz kaldığımız onca tehdide, önümüze kurulan onca tuzaklara rağmen hedeflerimizin yarısını hayata geçirdik. 2023 hedefimize doğru giderek artan bir hızda yaklaşıyoruz.Ülkemize ve milletimize olan inancın yanında, elimizde gayet sağlam araçlar ve imkanlar var.Son 20 yılda ülkemizin ihracatını 6 kat, ihracatçı sayısını 4 kat artırmış bir ülkeyiz.Yaklaşık 2,5 yıldır etkili olan küresel sağlık krizi dünyadaki üretim ve tedarik merkezlerinin yendien şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda ilk öne çıkan ülke Türkiye'dir.İhracat başta olmak üzere bu seviyeye kolay gelmedik. Tüm dostlarına güven veren bir Türkiye için uğraştık. Sevr sevdalılarının ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Nice oyunu boza boza ülkemizi güçlendirdik.SINIR ÖTESİ OPERASYONLARBölücü terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Suriye'de düzenlenen operasyonlarla terör koridorunu yerle bir ettik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı ile de teröristlerin inlerini yerle bir ediyorunm. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle soruyrouz.Terörün siyasi uzantılarıyla da mücadelemizi sürdürüyoruz.POLİSE SALDIRAN HDP'LİLERE TEPKİKadıköy'de teröristbaşını öven sloganlar atılması, bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur.Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini zafere ulaştıracaktır. Bu alçaklığın'MİLLETİMİZİN HER KESİMİNİ BİRAZ DAHA RAHATLATACAĞIZ'Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz.ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASISon 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'ye yakın, dolar cinsinde ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanların gelir seviyelerini de bugünküne göre iki katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine, aşına, refahına da göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceğiz.'