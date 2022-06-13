Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



"Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttük Fatih'in keşfinin ardından diğer gemilerimiz de sondaj işlemlerini gerçekleştirdiler.



Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin yapımı devam ediyor.



Bugün ilk boruları denize indiriyoruz.



2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı, günlük iletime aktarmış olacağız."



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