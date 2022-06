Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir tv programında, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.DBP vekili Salihe Aydeniz'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülerle ilgili konuşan Bakan Bozdağ, 'Yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin terör örgütlerinin içinde yer alarak devlet memurlarına saldırmak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan vekillik vazifesini yapmak içindir. Bu nedenle böyle bir fiil olduğunda Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlatılıyor. Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir.' dedi.Teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, 'Vekilliğinin düşmesi kararı salt çoğunlukla alınacaktır. Genel Kurul gereğini yapacaktır. Terör örgütü içinde olan ve terör örgütünün eylemlerine katkıda bulunan kişinin TBMM üyesi sıfatı taşımasına izin verilmeyecektir. Bu hak anayasa ve yasalara sadakatle vazifesini yerine getirenlerin istifade edebileceği bir haktır. Bizim kanunlarımıza göre iki yıl milletvekilliği yapan kişi emeklilik haklarından istifa edebilir. Şu andaki yasa maalesef öyle. Şu anda aktif milletvekilinin aldığı maaşı alıyor. Yaşı itibariyle tahminim emekli maaşı almıyordur. Vekilliğinin düşmesi sadece vekillik maaşını almayı sonlandırıyor. Emekli olduğu zaman emekli haklarını elde ediyor. Burada ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ayrı bir düzenleme getirildiğinde buna göre işlem yapılır.' diye konuştu.Bakan Bozdağ, Meclis'te yapılan konuşmalarda milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan yaklaşımlar olamayacağını ifade etti.Altıncı yargı paketinin komisyondan geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:'Pakette yargıda görev yapan hakim ve savcıların eğitim süreci, meslek içi eğitim süreci ve görev sürecinde bir teftişle denetlenmesi var. Tüm bunlar hakim ve savcılar için alınan çok önemli kararlardır. Yapacakları görevleri kanunda açık açık yazıyoruz. Her hakim ve savcının yanına bir yardımcı vereceğiz. Usta-çırak ilişkisi içinde bunların yetişmesini sağlayacağız. Bununla hakim ve savcıların yaşı da yükselecek. En erken mesleğe başlayan 27 yaşında olacak. Kanun 1 Ocak 203'te yürürlüğe girecek. Şu anda bizde teftiş var. 6 binden fazla mahkeme, 7 bin civarında savcı var. 23 bin civarında hakim ve savcı var. Denetim görmeyen çok sayıda hakim ve savcı var. Bunun büyük çoğunluğu da UYAP'tan yapılıyor. Şimdi iki yılda bir her adliyenin teftiş geçirmesini zorunlu yapıyoruz. Denetim yapan müfettişlerin de özlük haklarını genişlettik. Bu adımla o boşluğu da dolduracağız. Yol gösteren, tecrübeyi artıran bir teftiş olacak. Hakim ve savcılarımızın liyakat ve donanımını en üst seviyeye çıkaracağız. Bunun yanında alım-satımlar tapu sicillerinden yapılıyor. Noterlere de bu konuda yetki vereceğiz.'Stokçulukla mücadeleyle ve kira artışına yönelik alınan kararlara ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Stokçuluk yapan kişilerle ilgili şu anda ceza verildiğinde infazı neredeyse cezaevinde olmadan gir-çık şeklinde oluyor. Maalesef caydırıcı olmuyor. Yeni düzenleme ile bu kaldırılıyor.Kiracı-kiralayan ilişkisi çok zor. Ev sahibinin durumu da zor ama kiracının durumu daha zor. Biz esasında daha zor olan kiracıların durumunu kollamak korumak yoluna gittik. Sadece meskenlerle ilgili yaptık. 1 Temmuz 2023'e kadar devam etmek üzere geçici ve halen oturan kiracılarla ilgili yaptık. Yüzde 25'i geçen bir kira sözleşmesi yapılmayacak. 'Kiracıları evden çıkarırlar' şeklindeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü yüzde 25 kuralı hem kiracıya hem kiralayana karşı bir yargı emridir. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması ve karşı tarafın da rıza göstermesi durumunda konu yargıya gidilirse anlaşılan rakam geçerliliğini yitirir ve yüzde 25 esas alınır. Bu durumda herhangi bir ceza yok ama kiracı mahkemeye başvurursa mahkeme zammı yüzde 25'e indirir.'Sosyal medyada işlenen suçla sokakta işlenen suçun aynı olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili 'Hakaret sokakta da suç, orada da suç. Sosyal medyada daha çok hakaret ve iftira suçlarının işlendiğini görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımıza edilen hakaretlerle ilgili pek çok kişi bana geldi. Bu kişilerin paylaşımlarını heyetlerin önüne koydum. Okudular ve 'Onlar bizde de suç' deyip başka bir soru sormadan konuyu kapattı. Avrupa'da cumhurbaşkanına karşı ve vatandaşların birbirine karşı konuşmasında ortak bir irade var. Soruşturmanın azlığı, fiilin işlenmemesi ile ilgili. Her ülkede bunlar suç. Tweet attı diye insanlar tutuklandı' algısı oluşturuluyor. Tweet attı da içinde ne var bunun? Karşısındakinin ailesine, annesine, kızına küfür ediyor. Bunun eleştiriyle ne ilgilisi var. Bu fikir özgürlüğü değil fikirsizlik.' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelirsek kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemini hatırlatan Bakan Bozdağ, 'Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili hakaret içerikli tweet atan yüzlerce kişiyle ilgili şikayetçi oldu. Buradan çağrıda bulunuyorum eğer siz bunları ifade hüviyeti kapsamında değerlendiriyorsanız o zaman kimse hakkında suç duyurusunda bulunmayacaksınız. Eğer açmışsanız davanızdan feragat edeceksiniz. Eğer şikayette bulunmuşsanız geri çekeceksiniz.' açıklamasında bulundu.Bakan Bozdağ, 'Çok sayıda suç kaydı olan kişilerin sokakta gezmesi konusunun önüne nasıl geçilecek? şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:'Bu konu eleştirilere neden oluyor. Burada o kişi benzer suçları işliyorsa tekerrür hükümleri devreye girer ve daha fazla ceza alır. Ama bazen 10 yıl önce ceza işlemiş ve onun süresi dolmuş, veya daha sonra beraat etmiş oluyor. Sabıka kaydında çıkan bir şey olduğunda o dikkate alınıyor. Burada şu hususun altını çizmekte fayda var. Tutuklama tedbirinin bir sınırı var. Bazı suçlara bakıyorsunuz mesela basit yaralama. Sınır iki yılın altındaysa tutuksuz yargılama ile serbest bırakılıyor. Bu rahatsızlığı biz gördüğümüz için bir adım atma kararımız var. Artık bir suç işleyen kişi aldığı cezanın belli bir oranını gerçekleştirmeden şartla salıverilmeyecek. Tutuklama yasağı kapsamını da daraltacağız. Aksi takdirde toplumumuz cezasızlık algısıyla kendisi ceza verme yoluna gidebilir. Bunun için biz bu adımı atacağız. 'Yatarı yok' diyorlar. Cezaevine girip çıkıyorlar. Vatandaş bunu düşünmekte haklı. Bunları ortadan kaldıran adımları atacağız. Cezayı alan cezasının belli bir kısmını cezaevinde geçirmedikçe şartlı tahliye imkanlarından yararlanmayacak. Cezaların infaz edildiğini görmek vatandaşımızı rahatlatacaktır.'Altılı muhalefetin 'seçim güvenliği' çıkışı ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:'Bir sandık kurulunda 6 kişi var. Beşi siyasi partilerin temsilcileri. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na bakıldığında onların sayısı daha fazla. Bir de vatandaşlar bunları takip ediyor.Bizim seçim sistemimizde yolsuzluk ya da hile ile seçimi değiştirmek fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Çok net söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güvenli yaptığı iş nedir derseniz bunların en başında seçim güvenliği vardır. Tüm dünya buna hayran. Her seçim öncesi hangi parti seçim güvenliği lafını ediyorsa bilin ki 'seçim güvenliği' konusunu gündeme getirir. Şu anda Millet İttifakı kurduğu komisyonla bunu yapıyor. Seçim güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmayacağını ve bu sistemdeki imkansızlığını benden daha iyi biliyorlardır. Bu endişelerinin onları etkilediğini gösteriyor.Ben altılı değil yedili masa diyorum onlara. Çünkü aksi milletin aklıyla alay etmektir. HDP de o masadadır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP tüm istiskale rağmen onların yanında vaziyet alıyor. Masanın altına mı giriyor, cebine mi giriyor bilmiyorum ama onların yanında vaziyet alıyor.Bu masadaki liderlerde gördüğüm şey, hiçbiri bu masadaki birinin adaylığına rıza gösterecek gibi durmuyor. Kılıçdaroğlu bu algıyı gördüğü için 'Kim girse kazanır' psikolojisi ile 'Ya önümden çekilin ya da bana katılın' dedi. İstanbul mitinginde bana göre bunu fiilen ilan etti. Onların rızasını alabilirse aday olmak istiyor.Seçime neredeyse bir yıl kaldı. Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa adayınızı açıklayacaksınız ki adam çıksın kendisini tanıtsın projelerini anlatsın. 'Adayımız yıpranır' diyorlar. Demek ki kirli birini çıkaracaksınız. Bunu yapamıyorlar. Masanın çatırdamasından çekindikleri için bu işi zamana yayarak götürmek istiyorlar. Millet de bunları görüyor.'Yargıda FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Bozdağ, ciddi bir mücadelenin yürütüldüğünün altını çizdi.Bakan Bozdağ, 'Türkiye Cumhuriyet, FETÖ'nün her yerden ayıklanması için tarihi adımlar attı. Yargıda 4 bin 963 kişi kesin ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve adliyelerde de ciddi bir ayıklama yaptık. Şu anda yargı içinde FETÖ'nün örgütlü bir hareket alanı yoktur. Kişisel olarak kamikazeler vardır. Bunlarla ilgili de gereken yapılıyor ve yapılacaktır. ' diye konuştu.Muhalefetin 'KHK mağdurları' ifadesine tepki gösteren Bakan Bozdağ, 'KHK bunları mağdur etmedi. KHK anayasaya uygun davrandı. 'FETÖ mağduruyuz' ifadesini ben bunların hiçbirinden duymadım. Türkiye'nin aleyhine pek çok şey yapan bunlar. Gizli belgeleri devletin aleyhine kullandılar. Biz yasal görevimizi yaptık. Ben şimdi onlara soruyorum yarın bir gün göreve girdiğinizde onları göreve mi alacaksınız? Bu millet buna izin vermez. 18 Haziran 2023'te de vermeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. KHK'lıları isim isim açık açık yazdık. Sonra Meclis'in denetimine, Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açtık. Tüm bu KHK'lar Anayasa Mahkemesi'nden geçti. Onunla kalmadık OHAL Komisyonu kurduk. Biz yaptığımız işi bu ülkenin hak ve hukukunu korumak amacıyla yaptık.' ifadelerini kullandı.