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Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!

İstanbul Arnavutköy'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara, polis müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 13.06.2022 - 15:06 Güncelleme: 13.06.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı.

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!

Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma kavgada dönüştü.

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!

Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti.

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!

Polisin kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopalı kavga! Polis bile ayırmakta zorlandı!
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