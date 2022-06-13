Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!

Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.Bölgeden gelen son bilgilere göre; sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAnkara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti.İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİYine Akyurt ilçesinde meydana gelen selde elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin yaşamını yitirdi.Yaşanan sel felaketinde, CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit yaşamını yitirdi. Yiğit, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBaşkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.'ORTALIK KIYAMET YERİNE DÖNDÜ'Akyurt'ta meydana gelen sel ve su baskını sonucu birçok dükkanı ve evi su bastı.Sel nedeniyle dükkanı su basan vatandaş, 'Ortalık perişan oldu Sel birden Kızık köyünden geldi. Aşağı doğru sürüklenenler olmuş. Ortalık birden kıyamete döndü. Dereden gelen su birlikte ne var ne yok süpürüldü. Korkutucu bir durumdu. İnsanlar ve köpekler suyun içindeydi' ifadelerini kullandı.'15-20 DAKİKA İÇİNDE...'Selde yaşananları anlatan Serkan Demir, 'Sel olduğunda buralardaydık. Birden yağmur bastırınca sel her şeyi götürdü. Bütün dükkanları ve bodrumları su bastı. 15-20 dakika içinde sel her şeyi götürdü. Herkese yardım ettik' şeklinde konuştu.Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükselirken, AFAD, ASKİ, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.OKULLAR TATİL EDİLDİÖte yandan Ankara'da aşırı sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.' ifadelerini kullandı.