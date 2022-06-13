Akaryakıta zam iddialarıyla ilgili EPGİS'ten flaş açıklama!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, 'Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.' denildi.Konunun yargıya taşınması için çağrı yapan EPGİS'in sosyal medya hesabından, 'Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.