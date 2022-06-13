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Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı

Adana'da başlayan şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.

Ekleme: 13.06.2022 - 17:36 Güncelleme: 13.06.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldıKozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı

Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı

Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı

Adana'da sel: Araçlar kullanılamaz hale geldi vatandaşlar mahsur kaldı
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