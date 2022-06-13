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Beyaz Gazete
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ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan 5. harekatı duyurmasının ardından bölgede skandal bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce tır dolusu silah yardımı yapan ABD bu sefer de ortak devriye attı. PKK/YPG'li terör örgütü üyeleri ile ABD askerleri Kamışlı'lıda kol kola devriye atarken görüntülendi.

ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!
Ekleme: 13.06.2022 - 11:07 Güncelleme: 13.06.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!
Türkiye güney bölgesini terör örgütünden temizlemek için başlatacağı harekatın hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma ve Tel Rıfat ile Menbic'i terörden arındırmaya kararlı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. harekatın sinyalini vermesinin ardından tüm gözler sınır hattında çevrildi.

ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Bölgede yeni harekat için hazırlıklar devam ediyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye Milli Ordusu hazırlıklara devam ediyor. SMO tatbikatlarını artırırken sınır hattını güçlendiriyor. Bölgede iki hedef belirlendi, bunlar Tel Rıfat ve Münbiç.

ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

O HAVA ÜSSÜ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILACAK

Tel Rıfat'ı sivillerin elinden alan ve bölgeyi işgal eden PKK/YPG'li teröristler ABD'nin kullanımında olan Minnak Hava Üssü'nden aldıkları lojistik destekleri Münbiç ve Ayn İsa diğer bölgelere aktarıyorlar.

Ayrıca Tel Rıfat be Münbiç'ten güvenli bölgelere saldırılar düzenliyorlar.

ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

ABD İLE PKK/YPG BERABER DEVRİYE ATTI

5. harekat için hazırlıklar yapılırken Mardin Nüsaybin karşısında bulunan Kamışlı'dan çok önemli bir fotoğraf ortaya çıktı.

ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

Kamışlı'da ABD askerleri PKK/YPG'li teröristlerin devriye yaptıkları görüntülendi. Yine Kamışlı'ya bağlı köylerde beraber devriye attıkları görülüyor.
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