ABD ve YPG/PKK'dan Türkiye sınırında ortak devriye yaptı!

Türkiye güney bölgesini terör örgütünden temizlemek için başlatacağı harekatın hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma ve Tel Rıfat ile Menbic'i terörden arındırmaya kararlı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. harekatın sinyalini vermesinin ardından tüm gözler sınır hattında çevrildi.HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇBölgede yeni harekat için hazırlıklar devam ediyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye Milli Ordusu hazırlıklara devam ediyor. SMO tatbikatlarını artırırken sınır hattını güçlendiriyor. Bölgede iki hedef belirlendi, bunlar Tel Rıfat ve Münbiç.O HAVA ÜSSÜ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILACAKTel Rıfat'ı sivillerin elinden alan ve bölgeyi işgal eden PKK/YPG'li teröristler ABD'nin kullanımında olan Minnak Hava Üssü'nden aldıkları lojistik destekleri Münbiç ve Ayn İsa diğer bölgelere aktarıyorlar.Ayrıca Tel Rıfat be Münbiç'ten güvenli bölgelere saldırılar düzenliyorlar.ABD İLE PKK/YPG BERABER DEVRİYE ATTI5. harekat için hazırlıklar yapılırken Mardin Nüsaybin karşısında bulunan Kamışlı'dan çok önemli bir fotoğraf ortaya çıktı.Kamışlı'da ABD askerleri PKK/YPG'li teröristlerin devriye yaptıkları görüntülendi. Yine Kamışlı'ya bağlı köylerde beraber devriye attıkları görülüyor.