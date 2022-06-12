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Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaptığı provokasyon hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Yunan basını da Türkiye karşıtı haksız söylemlerine her gün devam ediyor. Öte yandan Yunanistan'da MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis ise sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." sözlerine yer verdi.

Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi
Ekleme: 12.06.2022 - 12:28 Güncelleme: 12.06.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi
Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.

Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.


Öte yandan Yunan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis ise sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Yunanistan hükümeti ve Yunan Başbakan Kriyakos Miçotakis'e uyarılardan bulunan Gregoriadis, "Tarihten ders almalıyız" dedi.

Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi

Açıklamasında milletvekili, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer verdi.

1922 yılına atıf yapan Gregoriadis, "Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar." dedi.

ABD'ye de sert çıkan milletvekili açıklamalarını, "Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar" dedi.

Yunanistan'ın bir ABD üstüne dönüştüğünü söyleyen milletvekili şu ifadere yer verdi:
"Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan - ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?"

Geçtiğimiz günlerde yapılan Efes-2022 tatbikatı Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından panikleyen Yunanistan basında yine skandal ifadelere imza atmıştı.
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Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi
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