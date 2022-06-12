Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 PKK'lı terörist etkisiz!
Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Soylu, 'Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler' dedi.