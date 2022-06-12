MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz' denildi.