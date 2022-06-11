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'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

Büyük tepki çeken Tiktok rezaletiyle ilgili sıcak gelişmeler peş peşe yaşandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medyada doğum mizansenli videoların çekildiği Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetleri durduruldu ve merkez mühürlendi. İşte Mükremin Gezgin isimli tiktok fenomeni hakkında atılan adımlar

Ekleme: 11.06.2022 - 09:19 Güncelleme: 12.06.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi
Edinilen bilgiye göre; sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçildi. Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.

İşte sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve tepki çeken hamile mükremin videolarıyla ilgili yeni gelişmenin detayları...

CEZA UYGULANDI

Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi incelendi. Edinilen bilgiye göre; Tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verildi

HAMİLE MÜKREMİN GEZGİN VİDEOLARI İNCELENDİ

Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen Tıp Merkezi'nin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.

ÇEKİM LAZER ODASINDA YAPILDI

Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

MÜDÜR İFADE VERDİ: MÜDAHALE İMKANIM YOKTU

Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi Mesul Müdür Dr. C.Ö; 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini, denetim saatinde olaydan haberdar olduğu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.

 O TIP MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Denetimin ardından Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetleri durdurdu.

Kararda şöyle denildi: '15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususunu uygundur'

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