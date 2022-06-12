Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala 'AW119' tipi helikopterin enkazına ulaşıldı.Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri'nde görevli 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde, bölgede yürüyüş yapan bir dağcının bazı yanmış ağaç ve metal kalıntıları gördü.Bunun üzerine arama çalışmalarına katılan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ekipler bölgeye iniş yaptı.Ekipler, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları Cusna mevkiinde 1922 metre rakımda helikopterin enkazına ve 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar,Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikaları Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ile birlikte 1 İtalyan pilot ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.Arif Cez'in Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haber Yenişehir'de bulunan baba Mustafa Cez'e verildi.FIRTINANIN ORTASINDA KALMIŞÖte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.BÜLENT ECZACIBAŞI İTALYA'YA GİTTİHelikopterin enkazına ulaşılmasının ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'ya gitti.Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, 'Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımzı kaybettik.Acımız çok büyük. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum' dedi.Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada ise 'Maalesef acı haber geldi.Çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar diliyoruz' denildi.