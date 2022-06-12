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Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Holding'de çalışan 4 Türk vatandaşının da bulunduğu 7 kişiyi taşıyan helikopterden acı haber geldi. Düşen helikopterde yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Helikopterin Lübnanlı pilotu kaza yapmadan saniyeler önce...

Ekleme: 12.06.2022 - 10:03 Güncelleme: 12.06.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan Treviso'ya gitmek üzere havalandıktan sonra Modena civarında radardan kaybolan Agusta Koala 'AW119' tipi helikopterin enkazına ulaşıldı.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri'nde görevli 4 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Bölgenin yoğun ağaçlık olması ve GSM kapsama alanı olmaması nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde, bölgede yürüyüş yapan bir dağcının bazı yanmış ağaç ve metal kalıntıları gördü.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Bunun üzerine arama çalışmalarına katılan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ekipler bölgeye iniş yaptı.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Ekipler, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları Cusna mevkiinde 1922 metre rakımda helikopterin enkazına ve 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar,

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikaları Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak ile birlikte 1 İtalyan pilot ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Arif Cez'in Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haber Yenişehir'de bulunan baba Mustafa Cez'e verildi.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

FIRTINANIN ORTASINDA KALMIŞ
Öte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

BÜLENT ECZACIBAŞI İTALYA'YA GİTTİ
Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'ya gitti.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, 'Maalesef çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl 4 arkadaşımzı kaybettik.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Acımız çok büyük. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum' dedi.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada ise 'Maalesef acı haber geldi.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...

Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar diliyoruz' denildi.
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