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Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 günlük şehir dışı programı çerçevesinde Başkanlık vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan aldı. İYİ Partili Akın Gürkan'a verdi. Karar CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. İttifak ortakları arasında kriz çıktı.

Ekleme: 12.06.2022 - 13:42 Güncelleme: 12.06.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İstanbul dışına çıkma akrarı aldı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve 'Başkan Yardımcısı olarak' görevlendirilen CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!

İlgili makamlara gönderilen yazıda, "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!

Görevin CHP'li Aksu'nun yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesi özellikle CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.
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Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
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