Bakan Nebati: Tasarruf sahibi GES'le kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pandeminin derinden hissedildiği Nisan 2020'ye göre oluşturulan ilave istihdamın 5 milyonu geçtiğini belirterek, "Böylece pandemi öncesi döneme göre OECD ülkeleri arasında istihdamını en çok artıran ülke Türkiye oldu" dedi. Nebati, toplam istihdamın da Nisan 2022 itibarıyla 30.4 milyon kişiye ulaştığını vurguladı.HEDEFİ YAKALADIKTürkiye ekonomisinin 2021'de salgın koşullarına rağmen yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştığını, 2022 ilk çeyrekte de reel olarak yüzde 7.3 büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Nebati, "Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3.9 puan olurken, net dış talebin katkısı 3.5 puan şeklinde gerçekleşti. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. İhracatımız 2021 yılsonunda 225.3 milyar dolara, Mayıs 2022'de 242.6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. İhracat Ana Planı'nda 2023 yılı için belirlenen hedefi çok şükür şimdiden yakaladık. Tablo net ve ortada: Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve en önemlisi istihdam oluşturuyor" dedi.İLAVE GETİRİ İMKÂNI VARYeni önlemler paketiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Bu adımlar ile hem TL tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunuyoruz hem de tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engelliyoruz. Gelire Endeksli Senetler (GES) bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup, bankalarımız aracılıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlanacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Haziranda yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. 3 ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.GES'lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılarına ilave getiri de sunabilecek" diye konuştu. Bakan Nebati, tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık anlayışıyla hareket ettiklerini, 50 bin TL'ye kadar olan tüketici kredilerinde vade sınırlamasında azaltmaya gitmediklerini anlattı. Nureddin Nebati, Borsa İstanbul bünyesinde kurulan Emtia Borsası'yla emtia yatırımı yapmak için yurtdışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesinin sağlanacağını söyledi.NEBATİ'DEN KARAMSARLARA MESAJKaramsar senaryolar üretmekte ısrar edenlere de seslenen Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 11. sıraya yükselttiğimiz Türkiye ekonomisinin başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Hatta Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye liberal bir ekonomi olup, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam etmektedir" diye konuştu.Enflasyonun dünyanın ortak sorunu olduğunun altını çizen Nebati, "Bu yükseliş doğal olarak ülkemize de yansıyor. Birinci önceliğimiz olan enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi. Ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız" dedi. Nebati, işadamlarına da "Kısa vadeli menfaatleri için, ekonomimizin tarihte görülmemiş başarılarını yok sayarak, karamsar senaryolar yaymaya çalışanlara prim vermeyin!" mesajı verdi.239 MİLYARLIK VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇTİKNebati, enflasyonla mücadele için KDV indirimlerine gidildiğini, 2021'de 154.2 milyar liralık, 2022'de de 239 milyar liralık vergi gelirden vazgeçileceğini vurguladı. Çiftçilerin girdi maliyetlerini desteklemek için enerji tarifelerinde indirim yaptıklarını anlatan Bakan Nebati, "Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkânı sunulduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Bu kapsamda toplam büyüklüğü 150 milyar TL'ye ulaşan, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 3 ila 10 yıl arası vadelerde krediler veriyoruz. Kredinin maliyeti yıllık yüzde 9'lara kadar inebiliyor" diye konuştu.KAMU MALİYESİNDE SAĞLAM DURUŞA DEVAMHazine nakit dengesinin mayısta 149.2 milyar lira fazla verdiğini hatırlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Bütçe gelirlerimizdeki olumlu performansımızın bir sonucu olarak ocak-mayıs dönemi nakit fazlası 82.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."