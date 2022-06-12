Bakan Koca acı haberi verdi! 2 hemşireden üzücü haber!

Siirt Pervari’de Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak isteyen meslektaşı Eyyüp Güneş de bir anda gözden kayboldu. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime’yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Vefat eden arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp’ü sağ salim aramızda görmek. " ifadelerini kullandı.

Siirt Pervari'de Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak isteyen meslektaşı Eyyüp Güneş de bir anda gözden kayboldu. Çığlık sesleri üzerine belde halkı olay yerine koşarak Halime Timurtaş'ı sudan çıkardı.Sudan çıkarılan Halime Timurtaş, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suda kaybolan Eyyüp Güneş'i bulmak için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:'Acı günümüz. Siirt Pervari'de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vefat eden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp'ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş olsun.'