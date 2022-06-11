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Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar

Rusya Ukrayna savaşı 108. gününde devam ederken Ukraynalı yetkililer savaşın seyrine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İngiliz basınına konuşan Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, Ukrayna’nın cephede kaybettiğini itiraf etti. Ülkesinin Batı’dan gelen silahlara bağımlı olduğunu vurgulayan Skibitsky mühimmatlarının tükenme noktasında olduğunu vurguladı.

Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
Ekleme: 11.06.2022 - 15:07 Güncelleme: 11.06.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken savaşın gidişatına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin daha fazla silah vermesi gerektiği çağrısını yinelemişti. Ukrayna'nın çatışma hattında güç kaybettiği söylenirken bunu destekleyen bir açıklama da Ukrayna istihbaratından geldi.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, cephelerde Rus ordusuna karşı kaybetmeye başladıklarını açıkladı. Savaşta çok kritik bir dönüm noktasına girildiğine dikkat çeken Skibitsky'den bir itiraf da geldi.

"MÜHİMMATIMIZ BİTTİ"

Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'yı uzak tutmak için yalnızca Batı'dan gelen silahlara bağımlı olduğunu söyleyen Skibitsky, ''Neredeyse mühimmatımız bitti ve batılı silahlara güveniyoruz'' ifadelerini kullandı.

Guardian'a verdiği demeçte "Bu artık bir topçu savaşı. Cephe hatları artık geleceğin kararlaştırılacağı yer ve topçu açısından kaybediyoruz" açıklamasında bulunan İstihbarat Başkan Yardımcısı, "Artık her şey Batının bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın bir topçu parçasına karşılık Rusya 10 ila 15 topçu parçasına sahip. Batılı ortaklarımız bize sahip olduklarının yaklaşık %10'unu verdiler." açıklamasında bulundu.

Batılı devletlerin Ukrayna'ya Rus topçu parçalarını uzaktan yok etmek için uzun menzilli roket sistemleri tedarik etmesi gerektiğini vurgulayan Skibitsky, çatışmanın yakın gelecekte ağırlıklı olarak bir topçu savaşına dönüşeceğini aktardı.

"RUSYA'NIN ROKETLERİ AZALIYOR"

Yaptırımların Rusya üzerindeki etkisine ilişkin de açıklamalarda bulunan yetkili, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle hızlı bir şekilde roket üretemediğini ve tedarikinin yaklaşık yüzde 60'ını kullandığını söyledi.

Skibitsky, "Rusya'nın çok daha az roket saldırısı gerçekleştirdiğini ve H-22 roketlerini kullandığını fark ettik; onlar eski 1970'lerin Sovyet roketleri," diyen Skibitsky. "Bu, Rusya'nın roketlerinin azaldığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın saldırılarını Donbass bölgesinde yoğunlaştığını aktaran Skibitsky, Rusya'nın neredeyse tamamen işgal ettiği iki güney Ukrayna bölgesi olan Zaporizhzhia ve Herson'u geri almak için batıdan gelecek silahlara güvenliklerini söyledi.

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