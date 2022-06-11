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Üç gündür aranıyordu: Ormanda çobanlar buldu

Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Firdevs Bayram (76), çoban tarafından ormanda bulundu. Bayram, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 11.06.2022 - 17:20 Güncelleme: 11.06.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Keles ilçesinin kırsal Kıran Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında evden çıktı.

Bayram eve dönmeyince, aynı gün aile durumu jandarmaya bildirdi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Firdevs Bayram’ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, DASKUT, NAK, ANDA ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aramalar 3 gündür sürerken, bir çoban ormanda kayaların Bölgeye giden ekipler, kadının Frdevs Bayram olduğunu tespit etti.

Sağlık durumu iyi olduğu görülen Bayram, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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