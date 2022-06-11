Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması 'Ateşin Çocukları'na operasyon

Jandarma, Mersin merkezli 5 ilde örgütün şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına Operasyon Düzenledi. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda Ateşin Çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Yapılan çalışmalar sonucunda, 11.06.2022 tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli 5 ilde (Mersin, Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl) geniş kapsamlı operasyon yapıldı.



Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, (20) adet havai fişek, Çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.