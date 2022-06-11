  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı! Yaralılar var

Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı.

Ekleme: 11.06.2022 - 15:59 Güncelleme: 11.06.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı! Yaralılar var
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu kuzey gişeleri mevkisinde meydana geldi. AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.
Dünyaya Türkiye teşviki! 'İlgi odağı olacağız'
Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatı öncesi Rusya'ya teklifini hatırlattı!
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor!
Almanya İçişleri BakanlığI, PKK tehdidini doğruladı!
Davutoğlu’nu Şire Pazarı ziyareti sırasında yuhaladılar!
Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!
İyi Partili Oral'dan Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti!
'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!