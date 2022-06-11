Pençe Kilit operasyonunda PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmet ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmet ele geçirildi.
Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
Ele geçirilen muhimmatlar ise şöyle:
- 2 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,
- 3 adet M-16 piyade tüfeği,
- 7 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 3 adet yedek namlusu,
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet Tamburalı 6'lı Bombatar,
- 1 adet Doçka uçak savar silahı,
- 45 adet el yapımı patlayıcı,
- 70 adet savunma el bombası,
- 90 adet taarruz el bombası,
- 4 adet M-18 gaz el bombası,
- 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
- 3 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,
- 46 adet RPG-7 sevk fişeği,
- 112 adet tahrip T-40 mühimmatı,
- 1.500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,
- 2.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 1.000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
- 6.100 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı.
-20 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
- 8 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 2 adet Zagros keskin nişancı dürbünü,
- 5 adet termal silah dürbünü,
- 8 adet telsiz.