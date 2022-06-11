Pençe Kilit operasyonunda PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmet ele geçirildi.Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.Ele geçirilen muhimmatlar ise şöyle:- 2 adet RPG-7 roketatar,- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,- 3 adet M-16 piyade tüfeği,- 7 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği,- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 3 adet yedek namlusu,- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,- 1 adet Tamburalı 6'lı Bombatar,- 1 adet Doçka uçak savar silahı,- 45 adet el yapımı patlayıcı,- 70 adet savunma el bombası,- 90 adet taarruz el bombası,- 4 adet M-18 gaz el bombası,- 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,- 3 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,- 46 adet RPG-7 sevk fişeği,- 112 adet tahrip T-40 mühimmatı,- 1.500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,- 2.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,- 1.000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,- 6.100 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı.-20 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,- 8 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,- 35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,- 2 adet Zagros keskin nişancı dürbünü,- 5 adet termal silah dürbünü,- 8 adet telsiz.