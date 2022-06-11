Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Necip Hablemitoğlu, FETÖ Terör örgütünü anlatan "Köstebek" isimli kitabının basım çalışmalarını yaparken 18 Aralık 2002'de Çankaya ilçesindeki Portakal Çiçeği sokaktaki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Sır suikastın üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından soruşturma dosyası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ukrayna'dan getirdiği ihraç asker Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinin alınmasının ardından yeniden açıldı.SUİKASTTEKİ FETÖ İZİ ORTAYA ÇIKTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastindeki FETÖ izi de açığa çıktı.Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, yapılan HTS çalışmaları, istihbarat raporları sonrasında Hablemitoğlu'nun ölümünden kısa bir süre önce, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Türkiye İmamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan ile FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlarından tutuklandı.Enver Altaylı'nın aracılar vasıtası ile görüşmeler yaparak Hablemitoğlu'nu FETÖ ile ilgili olan çalışmalarından vazgeçirilmeye çalışıldığı ortaya konuldu. Yapılan bu baskının irtibat trafiği de tüm detaylarıyla soruşturma dosyasına eklendi.KİTABI YAZMAKTAN VAZGEÇMEYİNCE SUİKASTE KURBAN GİTTİMustafa Özcan ile Enver Altaylı'nın Necip Hablemitoğlu'na yapmış olduğu çalışmalardan vazgeçiremeyeceklerini anlayınca soruşturmayla ilgili önceki operasyonda gözaltına alınan Aydın Köstem üzerinden o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı olan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile irtibatlanarak, silahlı eyleme dönüşen sürecin işletilmeye başlandığı belirtildi. Bu talimatın ise, soruşturma dosyasında alınan ifadeler ve HTS kayıtlarının analizleriyle ortaya konulduğu öğrenildi.MUSTAFA ÖZCAN'IN ÖZEL KALEMİ GÖZALTINDANuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınmasının ardından Şubat ayında yapılan ilk operasyonda, Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibatı sağlayan sivil Aydın Köstem, ile eski Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş'ın o dönem emir astsubayı olan emekli asker Mehmet Narin tutuklanmıştı.İkinci dalga operasyonda MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ile birlikte gözaltı kararı verilen 9 isim arasında önemli bir ismin daha olduğu ortaya çıktı. Suikastın yapıldığı tarihlerde ve sonrasında FETÖ'nün iki numarası olan Mustafa Özcan'ın özel kalemi olarak görev yapan Memiş Aytekin'in de suikaste katıldığı iddia edilen askerlerle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.ENVER ALTAYLI İLE İLGİLİ BAĞLANTILI İSİM DE GÖZALTINDASABAH'ın ulaştığı bilgiler göre, Enver Altaylı ile irtibatlı olan Osman Tuncer de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İkinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 9 isimden sadece Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanamadığı, yurtdışında olan Tan Dervişoğlu'nun da Türkiye'ye döndüğü ve İstanbul Havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili soruşturmanın tetikçinin belirlenmesiyle sınırlı olduğu suikast talimatının verildiğini dair ise soruşturma birimlerinin elinde kuvvetleri delillerin bulunduğu öğrenildi.GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLEREmekli Albay Mustafa Levent Göktaş – 2002 Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay KomutanıEmekli Binbaşı Fikret Emek – MAK İstihbarat Kısım AmiriEmekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu – MAK İstihbarat Kısım Amiri yardımcısıEmekli asker Bülent Kutsal – Mustafa Levent Göktaş'a bağlı isimEmekli asker Tan Dervişoğlu – Mustafa Levent Göktaş'a bağlı isimEmekli asker Altan Bora- Mustafa Levent Göktaş'a bağlı isimEmekli astsubay Kamil Metin- Nuri Gökhan Bozkır'ın timinde görevli askerSivil Memiş Aytekin – Mustafa Özcan'ın şoför ve özel kalemiSivil Osman Tuncer – Enver Altaylı ile bağlantılı isim