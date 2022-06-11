Melih Gökçek'ten çok önemli açıklamalar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulunuyor...Dikkat ederseniz alt geçitler tamamen kapanmış. Hiç hazırlıklı değillerdi. Yağmurun altında asfalt döküyorlar. Rezaleti görüyor musunuz? Bir kamyon asfalt 720 bin lira. 720 bin lirayı sokağa atıyorlar. İşte Mansur Yavaş belediyeciliği bu. Olacak şey değil. Bizim zamanımızda da oluyordu. Yağmur gelmeye başladığı an anında müdahele olurdu. Ama şimdi böyle bir şey yok. İşte Ankara'nın hali. Sel felaketlerinde kusurun yüzde 90'ı belediyelerde. Amatör işçilik, önlemin zamanında alınmaması bu sonuçlara neden oluyor. Amatör ekiple iş yapıyorlar. Rogarların üstlerini temizleyerek önlem alındığını sanıyorlar. Mansur Yavaş 48 saat sonra açıklama yapıyor. Elindeki kağıttan palavralarını okuyor.ANFA'nın teknik elemanlarını kar küreme makinelerinin başına oturttular. Mansur Yavaş eğitimsiz adamlara makineleri vererek, çalışıyormuş gibi yaptırıp makineleri bozmuşlar. Beceriksiz insanlara bu işleri verirsen, böyle olur. Araçlar geziyor gezmesine de, işlevleri yok. Mansur Yavaş bana telefon açsın sorsun öğreteyim kendisine. Bilmiyorsan bilenden öğren. Ben bu işi 23 sene yaptım. Ankara'da Melih Gökçek döneminde hiç mi su basmadı bastı tabi. Bir kere oldu ama ben tedbirimi aldım. Şuan ki sorunun tek nedeni rögarların temizlenmemiş olması. Rögarların içerisine zamanla kum ve toz dolar. Zaman içerisinde havanın kurumasıyla o kum sertleşir. Eğer sen sertleşmiş rögarı temizlemezsen bitti. Geri dönüşü mümkün değil.Selde vatandaşın zararı büyük. Birçok dükkanı ve fabrikayı su bastı. İnsanların ürünleri telef oldu. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Sel yaşandıktan sonra 20 tane iş makinesi göndermiş. Niye önceden göndermedin?Ankara'da sosyal medya yöneticiliği var. Sosyal medyayla insanları aldatıyor ve uyutuyor. Hadi Mansur Yavaş gel konuşalım. Ankara'daki selin sorumlusu önlemler almadığı için doğrudan doğruya belediyedir.Mansur Yavaş'ın şuan tek amacı Cumhurbaşkanı olmak. Cumhurbaşkanlığını sosyal medyayla yönetmek. Bu adam bırak ülkeyi yönetmeyi kasabayı zor yönetir. Verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Ankara'yı kandırdı. İnsanları sazan yerine koyuyor. Mansur sadece sosyal medya yönetebilir. Mansur Yavaş'ın açıklayacağı 110 proje yağmur yağdığı için iptal edilmiş. Bu sel felakete yüzünden o kadar prestij kaybetti ki protesto ederler diye korktu, iptal etti. Yoksa yağmurla ne alakası var?Meral Akşener'in konuşmaları kanıma çok dokundu. Milliyetçi muhafazakar bir hanımefendi olarak ortaya çıktığı için bu zamana kadar ben onun hakkında hiç konuşmamıştım. Sultan Abdülhamid Han 33 sene iğne ucu kadar toprak kaybetmedi. Sultan Abdülhamid Han hakkında ağır konuşanlar Abdülhamid Han gittikten sonra bin bir pişmanlıklarını dile getirdiler. Şimdi siz kalkar da Abdülhamid Han'a istibdat derseniz, zulüm derseniz, Osmanlı'ya karşı çıkarsanız, Osmanlı'yı yerin dibine batırırsanız benim kanıma dokunur.Artık CHP, HDP'leşmeye başladı. Atatürkçüler ızdırap çekiyor. Kılıçdaroğlu, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere hakaret eden HDP ile kol kola. Şuan da Atatürkçüler tasfiye oluyor. Artık bu durumu millileştirsinler. Mustafa Sarıgül ile Muharrem İnce birleşsin, bir ittifak oluştursunlar. CHP içerisinde ne kadar Atatürkçi var ise o tarafa geçecek.Mansur Yavaş'ın en büyük özelliği insanlara vaad verip, vaadlerini yerine getirmemesidir. Sadece algı yönetimi yapar. Aynı durum Beypazarı'nda da oldu. Bir çok proje sözü verdi ama asla yapmadı. Çevreyolu Projesi ile ilgili çok büyük planları var. Orada büyük bir rant söz konusu. Arkadaşının büyük bir arazisi olduğu için projeyi ona göre hazırlıyor. Buradan da ifşa etmiş olayım.Mansur Yavaş demek felaket demek. Mansur Yavaş, Beypazarı'nı aldatan adamdır. Türkiye'nin en güzel ilçesi yapacağım diye söz verdiği Beypazarı çöplüğe çevirdi. Mansur Yavaş bu kadar vizyonsuz. 500 bin turistin geldiği ilçeye bir tane tuvalet dahi yapmadı.Mansur Yavaş, Beypazarı'ndaki hiç bir vaadini yapmadı. Arkadaşları için tesis yapılacağı söylenen arsayı 1 milyon 200 bin liraya sattı. O arsayı alan adam da 21 trilyona başkasına sattı. Beypazarı'nı parsel parsel kaç paraya sattın Mansur açıkla. Senin gerçek yüzünü Beypazarı'da, Ankara'da Türkiye'de dünyada görsün. Ben onun Beypazarı'nda yaptıklarını anlatsam, dilinizi yutarsınız.