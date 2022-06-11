Kızılelma renklendi: Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, twitter hesabından Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...' ifadelerini kullandı.



Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine 'Bayraktar Kızılelma' adını verdiğini duyurmuştu.



İLK PROTOTİPİN ÜRETİM GELİŞTİRME MODELİ

Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.





Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli geçtiğimiz aylarda entegrasyon hattına girdi. Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekâ ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.





Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.