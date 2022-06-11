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Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı Türkiye'yi yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz" dedi.

Ekleme: 11.06.2022 - 18:50 Güncelleme: 11.06.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesinin hayata geçirilen 32 projesinin törenine katıldı. Çaycuma Belediyesi yeni hizmet binasının önünde gerçekleştirilen törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yaptı. Kantarcı, '8 yıllık süreç içerisinde Genel Başkanımız hep Çaycuma'yı onurlandırdı. Çok kısa sayılabilecek sürede onlarca projeyi gerçekleştirdik. Çaycuma'da yaşamayı kolaylaştırdık. Geçen 8 sene zarfında kasabadan bir Avrupa kentine ulaştık demeyi hiç kimse fazla tanımlama gibi görmesin. Elimizin değmediği hiçbir nokta kalmadı. İşe başladığımızda mevcut kadroya yetişmiş 200'den fazla insan gücü ekleyerek dev bir hizmet ordusu oluşturduk' diye konuştu.

Çaycuma'yı Avrupa şehrine benzetti

Çaycuma'ya geldiğinde Avrupa kentine geldiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Buraya ilk geldiğimde bir aracın üzerinde sizlere seslenmiştim. Sizler onu onurlandırdınız ve seçtiniz. Gerçekten de bir Avrupa kentine girer gibi tertemiz pırıl pırıl bir kente geldim. Gençliğimde gittiğim Hollanda'nın bir kentiymiş gibi algıladım ve bunu ifade ettim. Bugün yine geliyorum. Belediye Başkanımız eskiye göre çok daha güzel hizmetleri sunmuş vaziyette. Evlatlarımızı dinledik. İzmir Marşı'nı okudular. Sizlere söz veriyorum. Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. Barış içerisinde yöneteceğiz. Huzur içerisinde yöneteceğiz. Beraber ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Biz milletin sesi, halkın sesiyiz. Mustafa Kemal'in sesiyiz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Belediye başkanlarımızın önüne engel çıkarıyorlar, çıkartacaklar. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir' diye konuştu.

'Millet İttifakı Türkiye'yi yöneteceğiz'

Millet İttifakı ile Türkiye'yi yöneteceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

' Türkiye'yi yöneteceğiz. Millet İttifakı Türkiye'yi yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan kul hakkını yiyenin hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birlikte bu ülkede huzur içerisinde yaşayacağız. Çaycuma bunun en güzel örneği. Türkiye ve bütün dünya bilsin. Böyle yöneteceğiz ve yönetmeye devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var. Mutfaklarda yangın var. Bunu da çok iyi biliyorum. Gencecik evlatlarımız işsiz. Beşli çetelere çalışan bir iktidar var. Onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek istediğim asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Umudu büyüteceğiz. Beraber birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Devletin temeli adalettir. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. Devleti adaletle yönetmezseniz, belediyeyi liyakatle yönetmezseniz kaynakları israf edersiniz. Liyakat denen şey çok önemlidir. Belediye başkanımız kimseye el avuç açmadan Çaycuma'yı herkesin imreneceği Çaycuma haline getirdi. Kendi imkanlarıyla getirdi. Harcadığı her kuruşun hesabını da Çaycumalılara verdi. Sizler onu seçtiniz. O da bunun hesabını sizlere veriyor. Yağmur yağıyor, bereket geldi. Her yer bereketli olsun. Biz bereketten yanayız. Sevgiden yanayız. Kucaklaşmaktan yanayız. Bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Sandık gelecek büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oylumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyarak oyumuzu kullanacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Geliyor gelmekte olan.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından çeşitli hediyeler verildi. Törende yapımı tamamlanan 32 projenin toplu açılış töreninde kurdele kesildi.
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
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