  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kaza yaparak denize uçan araçta yapılan incelemede kimseye rastlanmadı. Şahsın cansız bedeni başka bir noktada bulunurken, polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Ekleme: 11.06.2022 - 17:32 Güncelleme: 11.06.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu
Bu sabah 07.35 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şifne Mahallesi'nde denize düşen 06 BOL 051 plakalı aracı buldu. Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ BAŞKA BİR NOKTADA...

Aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, oteldeki F.S.U. (18) adlı kişiyi bularak olayla ilgili bilgi aldı. F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.


BİR KUTU MERMİ BULUNDU

Polis ekipleri, aldıkları bilgi üzerine otelin yakınındaki arazi üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bir kutu mermi bulan ekipler, ardından da Gökhan Atik'in cansız bedenini buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atik'in intihar ettiğinin üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltında olan F.S.U'nun sorgusu ise devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.
Dünyaya Türkiye teşviki! 'İlgi odağı olacağız'
Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatı öncesi Rusya'ya teklifini hatırlattı!
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor!
'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!