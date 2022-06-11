İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!

İtalya'nın Toskana bölgesinde radardan kaybolan, Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopterin arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilirken, Türklerin Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu doğrulanmıştı. Kayıp helikopter için İtalyan Hava Kuvvetleri devreye girerken aramaların çözümsüz kalmasının nedeniyle ilgili flaş açıklama, İtalyan yetkililerden geldi.

İtalya'da Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında helikopterin radardan kaybolmasının yankıları sürüyor. Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi helikopter, kıs süre sonra radardan kaybolmuştu.



İtalyan ANSA ajansının haberine göre helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilirdi.





Kayıp helikopterde bulunan 4 Türk'ün Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu anlaşıldı. Helikopterde bulunan Türklerin isimleri de belli oldu: Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak.



Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı'ndan yerel saatle 09.30'da yola çıkan helikopterin Pievelago kenti yakınlarındaki Modena bölgesinde radardan kaybolduğunu bildirdi.



HELİKOPTERİN NEDEN BULUNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!



Alpler'in bir kolu olan Apenin Dağları'nda bulunan 30 km'lik bir alanda arama çalışmaları devam ederken, havadan arama çalışmalarını sürdüren Vigili del Fuocu itfaiyesi, bölgenin çok zorlu bir bölge olduğunu belirterek, helikopterin düşmesi sonrası üzerinin ağaçlarla örtülmüş olabileceğini bu nedenle arama çalışmalarının uzayabileceğini söyledi.



"ÜSTÜ YAPRAKLARLA ÖRTÜLMÜŞ OLABİLİR"



Aramanın bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtında olduğunu belirten yetkililer, "30 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarımız devam ediyor.



Helikopter düştükten sonra ağaçlarla ve büyük yapraklarla üstü örtülmüş olabilir. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması nedeniyle Ulusal Alp Kurtarma'ya bağlı 24 gönüllüden oluşan ekip, araştırmayı yerden yürütüyor. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter ise çalışmalara havadan devam ediyor" dedi.



İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı.



HELİKOPTER DÜŞMEDİ Mİ?



Yerel halktan gelen bilgilere göre helikopterin havalandığı saatlerde hava koşullarının olumsuz seyrettiği öğrenildi. Helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.



Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.



Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.



Helikopterin kaybolmasının ardından Eczacıbaşı Holding'ten de bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kâğıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.



İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir" denildi.



Açıklamada helikopteri arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.



BÜLENT ECZACIBAŞI BÖLGEYE GİTTİ



Olay sonrası Eczacıbaşı Holding kanadından flaş bir gelişme daha yaşandı. Arama çalışmaları çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding'ten bir açıklama daha yapıldı.



Açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.



İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor.