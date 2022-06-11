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İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!

İtalya'nın Toskana bölgesinde radardan kaybolan, Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopterin arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilen helikopterdeki Türklerin, Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu doğrulanmıştı. Kayıp helikopter için İtalyan Hava Kuvvetleri devreye girerken Bülent Eczacıbaşı da bölgeye gitmişti. Yoğun bir şekilde devam eden arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililerden gelen son dakika açıklamasına göre helikopterin yeri tespit edildi. Ekiplerin 4'ü Türk 5 yolcunun cansız bedenine ulaştığı aktarıldı.

İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
Ekleme: 11.06.2022 - 14:27 Güncelleme: 11.06.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İtalya'da Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında helikopterin radardan kaybolmasının yankıları sürüyor. Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi helikopter, kısa süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilirdi.

Kayıp helikopterde bulunan 4 Türk'ün Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu anlaşıldı. Helikopterde bulunan Türklerin isimleri de belli oldu: Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak.

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı'ndan yerel saatle 09.30'da yola çıkan helikopterin Pievelago kenti yakınlarındaki Modena bölgesinde radardan kaybolduğunu bildirdi.

YERİ TESPİT EDİLDİ!

Son dakika bilgisine göre kayıp helikopterin yeri tespit edildi. Cusna bölgesinde uçağın kalıntılarına uyumlu olabilecek bir çukur tespit edilirken, o bölgede yürüyüşe çıkan dağcı da helikopterin düştüğü alanda bulunduğunu yetkililere bildirildi.

YOLCULARA ULAŞILDI!

Ekipler helikopterin enkazına ulaşılırken 4'ü Türk 5 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

KAHREDEN DETAY!

Öte yandan helikopterde bulnan Lübnan'lı mühendisin helikopterin içinden oğluna bir video gönderdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırmıştı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARININ ETKİSİ OLDU

Yerel halktan gelen bilgilere göre helikopterin havalandığı saatlerde hava koşullarının olumsuz seyrettiği öğrenildi. Helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.
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