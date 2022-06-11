İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:Suriye'deki Göç dalgası nereye geldi, İran ve Türkiye. Pakistan'da da göç dalgası var.Türkiye'de birileri sürekli, ülke istila ediliyor diyorlar.2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki Almanya niye vatandaş yapıyor. Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var.Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek göç eylem planıyla alakalı bir süreci devam etmektedir.Kaçak göçün kaynağında durdurulması. Örneğin kaynağı neresi Afganistan... Bunu nasıl durdurabiliriz. Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Ne yaptık, sınır duvarları, optik kuleler... Kaçak göçü engellemek için bir mücadele yaptık.Kaçak göçmenleri yakaladık. Örneğin yabancı terörist savaşçı yakaladın, geri göndermek istedin, ilgili ülke kabul etmedi, ne yapacaksınız? Birçok insanı gönderdik. Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik. Bazı ülkeler kabul etmedi. Nereye göndereceksiniz. Uluslararası kurallara göre hareket etmeye maruz kaldığınız durumlar da var.Sağlıklı bir geri gönderme merkezi kuramazsanız en önemli adımda aksarsınız.GÖNÜLLÜ DÖNEN SURİYELİ SAYISI1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri ne olmuş, uluslararası korumaya başvurmuşlar.Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş.Yunanistan'ın yaptığını yapmadık. Yunanistan'ın yaptığı insanlık ayıbını dünyaya anlatan da biziz.İdlib'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. Uluslararası ve kendi STK'larla yönetiyorsunuz ve göçü kaynağında durdurmak istiyorsunuz. Eğer göçü kaynağında durdurmasaydık 8 milyon insan da, 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti. Bu büyük bir politikadır.Güvenlik duvarları yapıyoruz, elektro optik kuleler yapıldı, termal kameralar... 2 milyon 620 bin civarında kaçak göçmen engelleniyorsa önlemler sayesinde.Göçmen kaçakçılarının göçmenleri kaçırdığı noktaları tespit ederek, onları yakalayabilme kabiliyetine sahibiz.Van Gölü, göçmen kaçakçılığında önemli bir noktaydı. Sahil Güvenlik'e Van Gölü'nü verdik. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren devam ediyor.Sınır dışı konusunda da Türkiye geçen yıl toplam sınır dışı oranını yüzde 11'den yüzde 53'e çıkarmış oluyoruz. Her yüz yakalan kaçak göçmenin 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor.Afganistanlı kaçak göçmenler de sınır dışı oranı yüzde 39. Dün Afganistan'a sınır dışı oranının en yüksek olduğu gün oldu. Hem yakalanması hem de sınır dışı edilmesi.Birçok ülkeyle geri kabul anlaşmamız var. Bu ülkelerin sayısını artırmak istiyoruz.