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Hindistan'da müsşümanlara ateş açıldı! 2 kişi hayatını kaybetti!

Hint medyasındaki haberlere göre, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın protesto edildiği gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Ekleme: 11.06.2022 - 20:09 Güncelleme: 11.06.2022 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da müsşümanlara ateş açıldı! 2 kişi hayatını kaybetti!Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çeken, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Hint medyasındaki haberlere göre, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın protesto edildiği gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Söz konusu yetkililer aleyhinde sloganlar atan protestocular Sharma'nın tutuklanmasını talep etti.

Hint polisinin, Carkand'ın başkenti Rançi'deki protestolarda taş atanları dağıtmak için havaya ateş açması sonucu bazı göstericilere kurşun isabet etti.

Rançi'de bulunan Rajendra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yetkilileri, taş ve saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 12 kişinin hastaneye getirildiğini açıkladı.

Rançi Emniyet Müdürü Anshuman Kumar, yaralılardan ikisinin kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Emniyet yetkilileri, Rançi'de zaman zaman sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

UTTAR PRADEŞ'TE 136 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, 'eyalette yasa dışı protestolara ve şiddet olaylarına katılanlara karşı en sert önlemlerin alınması' talimatı verdi.

Uttar Pradeş polisi, eyaletin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu arada gösteriler, ülkenin birçok kentinde barışçıl şekilde sürerken Batı Bengal eyaletinin Howrah kenti ve Uttar Pradeş 'in Prayagraj kentinde şiddet olaylarına dönüştü.

Batı Bengal hükûmeti yetkilileri, Howrah'ta internet erişiminin 13 Haziran'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmiş ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım.' ifadesini kullanmıştı.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

Sharma'ya 9 Haziran'da 'insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak' suçlamasıyla dava açılmıştı.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 7 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

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