Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katıldı. Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırıldı.Bakan Nebati'nin Gaziantep'teki konuşmasından satır başları şu şekilde:Gaziantep'in kalkınması kapsamında devlet olarak işletmelerimizi birçok mekanizma ile destekliyoruz.Türkiye, üretim-ihracat-yatırım-istihdam kapsamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Türkiye 2021'de salgına rağmen yüzde 11 büyüdü. Son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Ekonomimiz 2022'nin ilk çeyreğinde de güçlü performansını sürdürdü. Türkiye, 2022 ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme başarısı gösterdi. İhracat 240 milyar doları aşarak tarihi rekorlar kırıyor.Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz. Mali disiplinden taviz vermiyoruz.Türkiye, satın alma paritesine göre 11. sıraya yükseldi. Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor.ENFLASYON MESAJIBugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş ülkemize de yansıyor. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız. Enflasyonla mücadelede başarılı olacağız.GES'TE ASGARİ GETİRİ ORANI NE KADAR OLACAK?Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. Ges'te asgari getiri garantisi olacaktır. Asgari getiri yüzde 23.04 olacak GES'lerin ilave getiri imkanı da var.2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz"VATANDAŞIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Türkiye, büyük bir ülke. 2053 sonrasına dair vizyonumuz var. 2023 kapının açıldığı bir tarih. 2023, 2053'e hazırlıyor bizi. Atılan stratejik adımlar Avrasya'daki liderliğini her geçen gün perçinleyen, elektrikli yeni araçlar tasarlayan, uzay projeleri yürüten öz güvenli bir Türkiye'miz var. Ülkemizi kalkındırma, insanımızın refah seviyesini yükseltme yolunda bizler her koşulda sizlerin önünüzü açmışsak, yine aynı kararlılıkla sizleri her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz."PRİM VERMEYİN"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomideki büyümeyi yok sayanlara prim vermeyin. Salgın koşullarına rağmen 30.4 milyon istihdama ulaştık." mesajını da verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'teki programları kapsamında, Vali Davut Gül'ü de ziyaret etti.Bakan Nureddin Nebati, "Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül'ü ziyaret ederek Gaziantep ilimizde tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler aldık. Sayın Valimize çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.