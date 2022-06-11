  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih'te parasını gasbettiği adama 'hırsız' diye bağırdı

Sokak ortasında gasbettiği adamı hırsızlıkla suçlayan şahıs, olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 11.06.2022 - 17:13 Güncelleme: 11.06.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan gasp olayında, bir döviz bürosu kuryesi, elinde 30 bin liranın bulunduğu poşetle yolda yürürken, peşinden koşan bir kişinin saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre; adamı yere yatıran şüpheli, elindeki para dolu poşeti almaya çalıştı.

O sırada gasp şüphelisi, kendi mağdurmuş gibi parasını çaldığı adama 'hırsız' diye bağırdı.

30 bin doları gasbeden şahıs aranıyor

Boğuşma esnasında yere saçılan dolar destesini toplayan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Gasp şüphelisi, polis ekipleri tarafından aranıyor.

"Kimse müdahale edemedi"

Esnafın olaya müdahale edemediğinden söz eden Ergin Gürsoy, "Ben çalışıyordum. Bir bağrışma oldu. Ne olduğuna bakmaya geldiğimde dolarların saçıldığını gördüm. Şapkalı ve maskeli bir kişi paraları aldı ve gitti. Saçılan paraları insanlar topladı. Adama verdiler. Ben kavga ediyorlar sandım. Kalkar kalkmaz paralar saçıldı. Kimse müdahale edemedi. İnsanlar da korkuyor. İki kişi kavga ediyor. Hemen müdahale edemezsin." dedi.

"Hırsız, para sahibine 'hırsız budur' dedi"

Yaşananları anlatan bir esnaf, "Birisi oradan geliyordu. Bankadan mı, dövizciden mi çıktı bilmiyorum. Adamın üzerinde para vardı. Çantada da para vardı. Birisi tuttu. Yere indirdi. Biz de bakıyorduk. Adamı tutan yerdekine ‘hırsız’ diyordu. Hırsız, para sahibine 'hırsız budur'diyor. Korkuyoruz biz de. Adama ne diyebiliriz. Bir destelerle para saçıldı. Gasp edilen yabancı uyrukludur. Gasp eden de yabancı uyrukludur." diye konuştu.
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.
Dünyaya Türkiye teşviki! 'İlgi odağı olacağız'
Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatı öncesi Rusya'ya teklifini hatırlattı!
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor!
Almanya İçişleri BakanlığI, PKK tehdidini doğruladı!
Davutoğlu’nu Şire Pazarı ziyareti sırasında yuhaladılar!
Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!
İyi Partili Oral'dan Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti!
'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!