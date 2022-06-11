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Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun’un rütbesi söküldü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla almış olduğu 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu’na sahip çıktı. Uzun, yargıtayın kararını görmezden gelirken üstüne birde Kaftancıoğlu’nu Halide Edip Adıvar’a benzeterek kadınlar adına mücadele dolayı teşekkür ettmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında Sabri Uzun rütbelerinin sökülmesine karar verdi.

Ekleme: 11.06.2022 - 14:54 Güncelleme: 11.06.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun’un rütbesi söküldü
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine "katil" diyen Kaftancıoğlu'nu, Halide Edip Adıvar'a benzeterek "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti.


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.


EMNİYETİN İÇİNDE FETÖ'CÜ YOK RAPORU SUNDU

Sabri Uzun ayrıca 2002'de İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildirmişti.


15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta FETÖ'nün savunuculuğunu yapan Uzun, "FETÖ propagandası yapmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından yargılanıyor. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

RÜTBE GERİ ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un Polis kimliği ve silahı da geri alınacağı öğrenildi.
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