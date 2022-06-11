Dünyaya Türkiye teşviki! 'İlgi odağı olacağız'

Yabancı yatırımcıların TL'ye erişimine uzun süredir aleyhte pozisyon alma ihtimaline karşılık sınırlama getirilmişti. Bu kararla BDDK çeşitli kurallara bağlı olacak şekilde yurtdışına TL sağlanmasının önünü açmış oldu.Tahsisli swap vadesinin en az bir yıl olacağı, Türk varlıklarını beğenip Türkiye'ye yatırıma gelmek isteyen yabancı yatırımcıların, kur riski almadan ülkede kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.SPK DA ADIM ATTIYurtdışı yatırımcılara göz kırpan bir diğer adım da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi. Buna göre, yurtiçinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, sağladıkları kaynak büyüklüğüne göre, SPK'ya ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90'a varan indirim sağlayacak.Sağlanan bu kaynakla şirketler yurtdışı roadshow ve benzeri tanıtım faaliyetlerini finanse edebilecek. Böylece Türkiye'de halka açılacak şirketlerin hisselerini yabancı yatırımcıya daha kolay satmalarının önü açılacak.Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kuruldu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandı. Emtia yatırımı için yurtdışına gitmek zorunda kalan yatırımcı artık işlemlerini buradan yapacakHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de dün yaptığı açıklamada, "Yurtdışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurtdışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkânı genişletilecektir.KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLATILACAKBDDK, kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 50 bin liranın altındaki tüketici kredileri için 36 ay vade korunuyor.Bunun üzerindeki kredilerde 50-100 bin TL arasına 24 ay, 100 bin TL üzerine ise 12 ay vade uygulanacak. Kart limitleri düşünülerek yapılan düzenleme ile asgari ödeme tutarı düşük (yüzde 20), 25 bin liranın üzerindeki kart limitleri için ise yüzde 40 asgari ödeme tutarı getiriliyor.Merkez Bankası da ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranının 20'ye çıkarıldığını duyurdu. Uygulama 8 Temmuz'da başlayacak.