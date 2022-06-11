CHP’li Muğla Belediyesine restorasyon tepkisi: Böyle restorasyon mu olur?

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla il genelindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda kültürel mirası korumak amacıyla Datça'da Osmanlı Döneminde yapılan Çeşmeköy Camii restore edildi.NEYDİ? NE OLDU?Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, restore edilen Çeşmeköy Camii ile ilgili, "Neydi? Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.TARİHİ AYIP, MEKSİKA KİLİSESİNE DÖNMÜŞÇeşmeköy Camii'nin restore edildikten sonraki hali vatandaşları tepkisine neden oldu. Restorasyon çalışmasına çok sayıda eleştiri geldi. Tarihi caminin dokusuna uygu restore edilmediğini belirten vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Cami ile ilgili yorum yapan vatandaşlar, "Allah'ım bu ne? Bir de bunla övünüyor. Süper ötesi olmuş. Karşıdan bakınca küflü beyaz peynire benzemiş." "Bu restorasyonu Büyükşehir yapmış. Tarihi ayıp, içine etmişler. Datça Camii Meksika kilisesine dönmüş" "Çok yazık! Restorasyon çalışmanızla kültürel mirasımızı tanınmaz hale getirmişsiniz" ifadelerini kullandı.TARİH YOK EDİLMİŞRestorasyon yapılırken tarihi dokuların yok edildiğini belirten Datçalı yüksek mimar Haluk Laçin, "Betçe köylerimizin eski mezarlıklar içerisinde bir çoğunda Rumlar döneminde ibadethane yapılmış. Bunlar yapılırken taş duvarların içerisinde Knidos Antik Kenti'nde taşlar bulunmaktaydı, yazıtlar vardı. Bunlar restorasyon yapılırken derzler ve taşlar ortaya çıkartılmaktansa sıva yapıp geçilmiş ve bir tarih yok edilmiş restorasyonun ucuzuna kaçılmış" dedi.