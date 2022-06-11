Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı."İYİLEŞTİRMELER ÇOK YAKIN"Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak olan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini açıklayan Bakan Koca, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. Kanun teklifini değerlendirip, Yüce Meclisimizin iradesine sevk eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."YANILDIKLARINI YAKINDA ANLAYACAKLAR"Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:"Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak."BORÇLARIN 10 BİN LİRAYA KADAR OLAN KISMI SİLİNİYORTeklifle, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak. Vatandaşların borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Düzenlemeyle doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak. Teklife göre, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.EK ÖDEME TAVANLARI ARTIYOREk ödeme tavan oranları arttırılacak. Düzenleme üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimleri de kapsayacak. Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek için bir heyet oluşturulacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 2029 yılına uzatılacak. Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkân tanınacak. Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklife ilişkin olarak "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.SAĞLIK SİGORTASINDA BÜYÜK KOLAYLIKTeklifle, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak. Vatandaşların borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak. Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek. Kabul edilen önerge ile maddede yer alan 5 bin ibareleri 10 bin olarak değiştirildi. Buna göre madde, "Alacak tutarı 10 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın üstünde olması halinde 10 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek" şeklinde değiştirildi.