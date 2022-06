Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatı öncesi Rusya'ya teklifini hatırlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurları yanında fiili ve gözlemci olarak 37 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla başarıyla tamamlanan Efes-2022 tatbikatı sonrası aralarında Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli'nin ve Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.Dış basında da büyük yankı uyandıran 7 bakanlık, 9 kamu kurum ve kuruluşu ile 43 savunma sanayi firmasının iştirak ettiği tatbikata ilişkin önemli açıklamalar yapan Akar, Ege'deki dengeler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik planlanan operasyonla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.Bakan Akar, 'Siyasetin, uluslararası ilişkilerin çok çeşitli tarzları var. Ülkemizin kara, deniz, hava sınırlarımızın güvenli olmasını istiyoruz. Bu sınırlarımız içindeki 85 milyon vatandaşımızın güven içinde yaşamasını istiyoruz.' diyerek, 'Hak ve menfaatlerimizin çiğnenmesine karşı olarak yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.Rusya ve ABD bize verdiği sözleri tutar, teröristleri 30 km derinliğe çekerse, yeni bir harekata gerek kalmaz mı? sorusuna Bakan Hulusi Akar, 'Varsayımlarla konuşmak doğru olmaz. Bizim derdimiz sınırlarımızı, hudutlarımızı, vatandaşımızı korumak ve bunu kalıcı, istikrarlı hale getirmek. İşi bir şansa bırakmamak, ‘Yarın ne olacak' sorusunu ortadan kaldırmak.' açıklamasında bulundu.Akar, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların bu amaçla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 'Biz de, Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, ‘Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Bizim Kürtlerle sorunumuz olmadığını her zaman söylüyoruz. Bilen biliyor. Bizim Kürt kardeşlerimizle ne problemimiz olacak. Bu ne büyük bir ahlaksızlık, ne büyük bir bühtan. Bütün şehitliklerimizde Kürt, Arap, Türk yan yana yatıyor. Bizim öyle bir problemimiz yok. Bugüne kadar tarihimizde, siyasetimizde devlet olarak, kurumsal olarak etnik mezhepsel ayrımcılık olmamış. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.'Biz görüşlerimizi ABD'li, Rus muhataplarımıza anlatıyoruz.' diyen Bakan Akar şunları söyledi:'Bizim 2019'da yaptığımız mutabakat muhtıralarına uyduğumuzu, sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi, benzer şekilde onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediğimizi belirtiyoruz. Barış Pınarı bölgesinde hala her gece taciz oluyor. Kendileri ‘teröristlerden boşaltacağız' dediler. Ama yapmadılar. Her şey açık, net. Biz durmak yok diyoruz. En son teröristi etkisiz hale getirmek konusunda kararlıyız, azimliyiz ve buna da muktediriz. Herkese bu konudaki hesabınızı, kitabınızı iyi yapın diyoruz.'Devletimizin iradesi budur. Bu istikamette yürüyoruz, ilerliyoruz. Bu terör belasından ülkemizi kurtarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek, terör yuvalarını yıkmakta kararlıyız. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Kandil, Assos dahil teröristlerin olduğu her yer için gerekenler zamanı gelince yapıldı, yapılacak.Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin olası bir operasyonda TSK'ya karşı Suriye Ordusu ile edebileceklerine yönelik söylemlere, 'Onların ne söylediğine değil, bizim ne yaptığımıza bakılmalı.' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', beklenen operasyona ilişkin, Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etmişti.'Bu bölgelere yönelik bir operasyon gerçekleşecek mi?' sorusuna Bakan Akar, 'En çok Tel Rıfat'tan, Münbiç'ten bize yönelik taciz, saldırı yapılıyor. Ayrıca daha önceki müzakereler sırasında Rusya tarafından Tel Rıfat'ın gerek onlar tarafından gerekse beraber teröristlerden temizlenebileceğine yönelik beyanlar oldu. Bunu hatırlatıyoruz. Bizim teröristler dışında başka bir problemimiz yok. Terörist neredeyse hedefimiz orası.' açıklamasında bulundu.'Operasyon için şartlar olgunlaştı mı?' sorusuna Akar 'Operasyon matematiktir, lojistiktir. Bunun hesabı, kitabı yapılır, yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir Bizim hedefimiz, amacımız teröristleri etkisiz hale getirmek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.' ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanı Akar, 'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız noktayı koydu. Şartlar oluşmazsa ‘evet' demeyiz. Terörle mücadelede olduğu gibi orada da açık, samimi bir politikamız var. Sen parlamentoya sokmuşsun, adamlara polis korumasında Türkiye'ye hakaret ettiriyorsun, teröristlere para toplatıyorsun. İsveç ve Finlandiya konusunda mantıklı olmalarını bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.'NATO'nun gündeminde terör ile Rusya tehdidi var.' diyen Akar, 'İsveç diyor ki “Rusya beni tehdit ediyor, beni koruyun. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye sen de üye olarak katkı sağla' diyor. Peki. Ben de diyorum ki '40 seneden beri ben terörle mücadele ediyorum. Bu konuda sen de bize katkı sağla'. ‘Ona karışmam' diyor. Böyle ortaklık olur mu? Temelden yanlış.' açıklamasında bulundu.Bakan Akar, terör örgütü PKK'dan ele geçirilen İsveç yapımı AT-4 tanksavarlara ilişkin, 'Bunların hepsinin seri numaralarını, belgelerini, fotoğraflarını aldık, toplantı sırasında İsveç heyetinin karşısına koyduk, ‘alın kardeşim' dedik.' ifadelerini kullandı.Hulusi Akar, 'Yabancı Askeri Satışlar kapsamında süreci başlattık. Buna uygun olarak devam ediyor süreç. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile siyasi bir heyet ABD'ye gitti, Kongre'de görüşmeler yaptı. Genelde olarak olumlu. Gayet güzel görüşmeler oldu. Gayet iyi karşılandılar. Sürecin olumlu sonuçlanması için her türlü gayreti gösteriyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.