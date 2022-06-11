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Beyaz Gazete
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Bahçelievler'de faciadan dönüldü! Taksi alev topuna döndü!

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. İçinde yolcusu olan bir taksi bir anda alev topuna döndü. Alevler içinde kalan taksiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Ekleme: 11.06.2022 - 00:03 Güncelleme: 11.06.2022 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de içinde yolcu olan taksi bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan taksi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda 34 TEZ 27 plakalı takside çıktı.

İçinde yolcu olan Engin Güzel yönetimdeki taksiden bir anda dumanlar yükseldi.

Şoför ve yolcu kendini dışarı atarken alevler taksiyi sardı. Taksideki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BİRDEN BİRE TAKSİ YANMAYA BAŞLADI
Taksi şoförü Engin Güzel, 'Birden bire taksi yanmaya başladı. Yolda seyir halindeyken koku geldi durdum. Dumanlar yükselince aşağı indik. Birden
yanmaya başladı müdahale edemedik. Yolcu indi gitti.' dedi.

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