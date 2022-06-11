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Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü.

Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Ekleme: 11.06.2022 - 18:16 Güncelleme: 11.06.2022 - 18:23 / Editör: Ozge Selin
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!

Bir çok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!


Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!


Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.


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