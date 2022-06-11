Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye mücadelesi kapsamında olası askeri harekata hazırlanıyor. Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin Münbiç bölgesinde hazırlıklar sürerken, PKK/YPG yandaşlarının provokasyonları sürüyor. Kendilerine kucak açan Avrupa ülkelerinde terör yanlısı eylemlerde bulunan PKK yandaşları, Finlandiya, İsveç ve İngiltere’de tepki çeken eylemlerde bulundu.

Türkiye'nin, terörle mücadele faaliyetlerinde PKK/YPG'ye göz açtırmıyor. Son olarak Suriye'nin Münbiç bölgesinde terör karşıtı bir operasyon başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin her adımı terör destekçileri tarafından da yakından izleniyor.



PARLAMENTO ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇILDI!



Diğer yandan Finlandiya ve İsveç gibi terör örgütlerine açık destek veren ülkelere karşı sesini yükselten Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar Avrupa'nın göbeğinde meydana geliyor.



Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.







TERÖR ELEBAŞININ POSTERLERİ AÇILDI



Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.



İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.



Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.







LONDRA'DA TERÖRE AÇIK DESTEK



Benzer provokasyonlar, İngiltere'nin başkenti Londra'da da kaydedildi. Kentin Haringey bölgesindeki duvarlara "Kürdistan'ı Savun, Türkiye Savaşını Durdur" yazılı afişler asıldı.



Terör çağrısında bulunulan afişlerde yer alan adreslerin BBC'nin Londra'daki genel merkezi Portland Place olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.