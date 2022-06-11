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Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes-2022 Tatbikatı Atina'da 'gözdağı' şeklinde yorumlandı. Yunanistan medyası, Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözlerini de manşetlerine taşıdı.

Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Ekleme: 11.06.2022 - 09:42 Güncelleme: 11.06.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya verdiği "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.

Şaka yapmıyorum" mesajı, Türkiye'nin ihlallere kayıtsız kalmayacağını en üst düzeyde gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes-2022 Tatbikatı, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Ta Nea gazetesi "Erdoğan Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi temkinli olması konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.

Türk kıyılarına 1.5 kilometre uzaklıktaki Samos Adası karşısındaki Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 tatbikatının "bir adaya askeri çıkarma" senaryosuna dayalı olması, Yunan basınında "Yunanistan'a gözdağı verildiği" şeklinde yorumlandı.

Eleftheros Typos gazetesi "Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izledi" dedi.

CHP'Lİ EMEKLİ BÜYÜKELÇİDEN SKANDAL

CHP üyesi olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, skandal ifadeler kullandı ve Ege'deki adaların Yunanistan'ın olduğunu iddia etti.

Yunanistan'a destek veren Eralp, "Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan, böyle bir şey yok" dedi.
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Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
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